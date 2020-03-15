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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، إغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً طارئاً مصغراً، وبناءً عليه أصدر قراراً بإغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ورياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية بجميع المراحل لمدة شهر.الحكومة السودانية فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:51 AM
في إطار خطة الدولة للتعامل مع أيّ تداعيات لفيروس كوروناإغلاق الجامعات والكليات والمدارس السودانية لمدة شهر
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، إغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً طارئاً مصغراً، وبناءً عليه أصدر قراراً بإغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ورياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية بجميع المراحل لمدة شهر.
، إغلاق الجامعات والكليات والمدارس السودانية لمدة شهر ،
المصدر : الخليج 365
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