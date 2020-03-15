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عَلِمت "الخليج 365"، من مصادرها، أن حرس الحدود بمحافظة القنفذة عثر، صباح اليوم الأحد، على جثة مفقود بحر رأس محيسن- شمالي القنفذة؛ وذلك بوجود قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد طلال بن عوض العضيلة، ومساعده العقيد مثيب بن سالم العلياني في الموقع.
وذكرت المصادر أن الشاب العشريني فُقد وهو يمارس السباحة، صباح أمس السبت؛ وعثر على المفقود وقد فارق الحياة، صباح اليوم، بعد نحو ٢٤ ساعة من فقدانه.
وقدّم فريق ساعد السعودي التطوعي بالقنفذة بقيادة الكابتن عبدالعزيز البارقي؛ شكره وامتنانه لإدارة حرس الحدود، على تسهيل مهمة الفريق في البحث عن المفقود، وكذلك قدّم عددٌ من الأهالي المتطوعين وذوي الفقيد الشكر لحرس الحدود كذلك؛ لتسهيل المشاركة والإسهام في البحث عن الغريق.
يُشار إلى أن "الخليج 365"، نشرت مساء أمس، تقريراً تحت عنوان: "حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن"؛ فيما لا تزال "الخليج 365"، بانتظار تصريح رسمي من الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل حادثة الغرق من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تزويدكم به حال وروده.
حرس الحدود محافظة القنفذة جثة مفقود بحر رأس محيسن
بعد 24 ساعة من البحث .. العثور على جثة "مفقود بحر رأس محيسن"علي السحاري الخليج 365 2020-03-15
عَلِمت "الخليج 365"، من مصادرها، أن حرس الحدود بمحافظة القنفذة عثر، صباح اليوم الأحد، على جثة مفقود بحر رأس محيسن- شمالي القنفذة؛ وذلك بوجود قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد طلال بن عوض العضيلة، ومساعده العقيد مثيب بن سالم العلياني في الموقع.
وذكرت المصادر أن الشاب العشريني فُقد وهو يمارس السباحة، صباح أمس السبت؛ وعثر على المفقود وقد فارق الحياة، صباح اليوم، بعد نحو ٢٤ ساعة من فقدانه.
وقدّم فريق ساعد السعودي التطوعي بالقنفذة بقيادة الكابتن عبدالعزيز البارقي؛ شكره وامتنانه لإدارة حرس الحدود، على تسهيل مهمة الفريق في البحث عن المفقود، وكذلك قدّم عددٌ من الأهالي المتطوعين وذوي الفقيد الشكر لحرس الحدود كذلك؛ لتسهيل المشاركة والإسهام في البحث عن الغريق.
يُشار إلى أن "الخليج 365"، نشرت مساء أمس، تقريراً تحت عنوان: "حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن"؛ فيما لا تزال "الخليج 365"، بانتظار تصريح رسمي من الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل حادثة الغرق من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تزويدكم به حال وروده.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:36 AM
تثمين لجهد "حرس حدود القنفذة" وتصريح رسمي منتظر للجهات المعنية
عَلِمت "الخليج 365"، من مصادرها، أن حرس الحدود بمحافظة القنفذة عثر، صباح اليوم الأحد، على جثة مفقود بحر رأس محيسن- شمالي القنفذة؛ وذلك بوجود قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد طلال بن عوض العضيلة، ومساعده العقيد مثيب بن سالم العلياني في الموقع.
وذكرت المصادر أن الشاب العشريني فُقد وهو يمارس السباحة، صباح أمس السبت؛ وعثر على المفقود وقد فارق الحياة، صباح اليوم، بعد نحو ٢٤ ساعة من فقدانه.
وقدّم فريق ساعد السعودي التطوعي بالقنفذة بقيادة الكابتن عبدالعزيز البارقي؛ شكره وامتنانه لإدارة حرس الحدود، على تسهيل مهمة الفريق في البحث عن المفقود، وكذلك قدّم عددٌ من الأهالي المتطوعين وذوي الفقيد الشكر لحرس الحدود كذلك؛ لتسهيل المشاركة والإسهام في البحث عن الغريق.
يُشار إلى أن "الخليج 365"، نشرت مساء أمس، تقريراً تحت عنوان: "حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن"؛ فيما لا تزال "الخليج 365"، بانتظار تصريح رسمي من الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل حادثة الغرق من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تزويدكم به حال وروده.
، بعد 24 ساعة من البحث .. العثور على جثة "مفقود بحر رأس محيسن" ،
المصدر : الخليج 365
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