، أمين مكة يوجِّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية كإجراء احترازي من تفشي "كورونا"

‏وجّه أمين ‎العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، بمكة المكرّمة.

جاء ذلك بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وتعقيم أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات.مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة