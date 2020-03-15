شكرا لمتابعة خبر عن السديري: الخلافة الإسلامية لم تكن جنة مثلما يصورها البعض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الكاتب مشعل السديري ما حدث خلال العقود الثلاثة الأولى من الخلافة الإسلامية، مؤكدًا أنها لم تكن جنة مثلما تصور وتوهم البعض.

وأوضح، في مقال له، أن تلك الفترة شهدت الكثير من الأشياء السلبية، والتى تمثلت أبرزها في انتشار الصرعات والضغائن والحروب.

ولفت إلى أن الشعوب الأوروبية خلال تلك الفترة لم تخلو أيضا من السلبيات، إلا أنها تفوقت في أنها واجهت الاخفاقات التى تعرضت لها وصححت مسارها فنهضت.