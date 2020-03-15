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سفارة المملكة لدى جورجيا تعلن موعد آخر رحلة إلى الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا، اليوم الأحد، عن موعد آخر رحلة ستقلع من جورجيا إلى المملكة؛ حيث قالت بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وأشارت السفارة إلى أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه على جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).

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