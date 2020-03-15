شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشروع جديد يربط ميناء جدة بطريق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة النقل تفاصيل المشروع الجديد الذى سيربط ميناء جدة بطريق الرياض، والذى يقدر تكلفته بحوالي 515 مليونا.

وذكرت الوزارة أن المشروع عبارة عن طريق سيكون طريق رئيسي لحركة الشاحنات من ميناء جدة إلى منطقة الرياض.

وأعلن فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ازدواج طريق الشاحنات، مضيفا أنه جاري العمل في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع.

وأكد أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التى ستخدم المنطقة، وسيكون بطول 58.8كم.