شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تزيد عدد قنوات البث إلى 20 قناة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن زيادة عدد قنوات البث إلى 20 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 11 ثانوي)؛ لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم.

ويأتي ذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من هنـــــــا .