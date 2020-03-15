شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تزيد عدد قنوات البث إلى 20 قناة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن زيادة عدد قنوات البث إلى 20 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 11 ثانوي)؛ لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم.
ويأتي ذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من هنـــــــا .
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