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إجراءات وقاية وإحترازية بصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا في مطار عرعر

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

ينفذ مطار عرعر العديد من الاجراءات الوقاية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات السفر المغادرين والقادمين الذي يقدر عددهم 1000 مسافر يومياً، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في تخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية والاجابة على الاستفسارات الطبية.

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