شكرا لمتابعة خبر عن استقرار الحالة الجوية اليوم على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بأن الحالة الجوية ستكون، اليوم، مستقرة على معظم مناطق المملكة.

وتوقع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تكون سحب ماطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والكويت.