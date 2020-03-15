شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تعلق العمل بنظام البصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بتعليق العمل بإثبات الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة، اتباعًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الكثير من الجهات في المملكة احترازيًا بسبب منع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

وأكد على أن يكون إثبات الحضور والانصراف من مسؤولية الرئيس المباشر؛ فيما كانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، وغيرها من الإجراءات.