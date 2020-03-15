شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض لجندي أًصيب برصاصة في القلب: " أصابك وسام شرف " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): خصص الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، زيارة لجندي أصيب برصاصة في القلب بالحد الجنوبي. خصص الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، زيارة لجندي أصيب برصاصة في القلب بالحد الجنوبي. وأثنى أمير الرياض على شجاعة الجندي، قائلا: " أصابك وسام شرف " . وأكد الجندي على استعداده التام لتقديم حياته فداءا للوطن، ودفاعا عنه أمام الأعداء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض لجندي أًصيب برصاصة في القلب: " أصابك وسام شرف " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.