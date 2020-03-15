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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..استقبال المصلين بالمواد المطهرة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وثقت مجموعة من الصور، قيام أحد المساجد في جازان، بتطبيق إجراءات وقائية، لحماية المصلين من العدوى بفيروس كورونا.
وأظهرت الصور، استقبال المصلين بالمواد المطهرة، وتوزيع منشورات توعوية عن الفيروس القاتل.
ونفذ العاملون بالمسجد إجراءات تعقيمية في جميع الأرجاء، كإجراء احترازي من الإصابة بالفيروس.
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