شكرا لمتابعة خبر عن خاطفة الدمام احتجزت بدار فتيات بعد هروبها مع شاب بعمر الـ 16 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):تكشفت تفاصيل جديدة بخصوص خاطفة الأطفال " مريم " ،بمرحلة مراهقتها.
وكشف الصحافي أبو طلال الحمراني، أن مريم هربت من منزل أهلها بعمر الـ 16 عام، بصحبة شاب.
وبحسب الحمراني، فقد ألقت الجهات المختصة حينها القبض عليها، وحكم عليهما بالسجن والجلد، وتم إحتجازها في دار للفتيات.
وأشار إلى أنها تزوجت بزوجها الأول بعد الإفراج عنها، وطلقها بعد شهرين من الزفاف، مشيرا إلى أن السبب وراء ضعف سمعها، هو الضرر الذي تسبب به أحد أقربائها بعد أن أعتدى عليها بالضرب بسبب قصة هروبها.
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