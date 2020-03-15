مراهقون يعبثون بمكتب طبيب لتصوير مشاهد تمثيلية بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، عبث مجموعة من المراهقين بمكتب طبيب في مستشفى بمحافظة الدرب بجازان. وثق مقطع فيديو متداول، عبث مجموعة من المراهقين بمكتب طبيب في مستشفى بمحافظة الدرب بجازان. وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وتوصلت للمتورطين في المقطع، حيث صوروا مشاهد تمثيلية داخل مكتب الطبيب، واستخدموا أدواته دون وجوده. وتبين أن المراهقين من سكان الدرب وجرت إحالة الواقعة لفرع النيابة العامة بمحافظة بيش.

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