شكرا لمتابعة خبر عن سيدة وراء مشاجرة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية ما نشرته " صدى " حول وقوع مشاجرة على متن طائرة متجهة من الرياض إلى بيروت، كشفت قناة " إل بي سي أي " تفاصيلا جديدة عن الواقعة.

وتبين أن الأزمة اندعلت في الطائرة، بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بالتصوير لتوثيق الإجراءات الوقائية التي يتبعها في مواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وأزعجت عملية التصوير إحدى الراكبات، مطالبة بوقف التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير لا يطالها شخصيًا أو أيا من الركاب إلا أنها أصرت على موقفها.

وتهجم مجموعة من الركاب على الفريق المصور، ما أدى إلى وقوع الإشكال على متن الطائرة.