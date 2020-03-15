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سيدة وراء مشاجرة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية ما نشرته " صدى " حول وقوع مشاجرة على متن طائرة متجهة من الرياض إلى بيروت، كشفت قناة " إل بي سي أي " تفاصيلا جديدة عن الواقعة.

وتبين أن الأزمة اندعلت في الطائرة، بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بالتصوير لتوثيق الإجراءات الوقائية التي يتبعها في مواجهة فيروس كورونا.

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وأزعجت عملية التصوير إحدى الراكبات، مطالبة بوقف التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير لا يطالها شخصيًا أو أيا من الركاب إلا أنها أصرت على موقفها.

وتهجم مجموعة من الركاب على الفريق المصور، ما أدى إلى وقوع الإشكال على متن الطائرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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