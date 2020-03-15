شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد..مشاجرة جماعية على متن طائرة غادرت الرياض بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسبب عدد من ركاب طائرة قادمة من الرياض إلى بيروت في حالة من الذعر بين الركاب بسبب رفضهم وضع الكمامات على أفواههم ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتعمد الشباب العطس ليتسببوا في خوف الركاب، بسبب انتشار الفيروس في العالم، مما أدى إلى شجار كبير بين الركاب وبعضهم ومع طاقم الطائرة الذين حاولوا السيطرة على الأمر.

وتصدرت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قوبلت بهجوم كبير من تصرف الشباب الذي تم وصفه بأنه «غير أخلاقي».

وكتب الإعلامي اللبناني سعيد حريري عبر حسابه بتويتر: ‏«مزاح على متن طائرة مدل إيست بين مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا يلقون الكمامة ويكحّون بوجه بعضهم البعض.. المزاح تطور إلى إشكال كبير أدى إلى وقوع 12 جريحا».