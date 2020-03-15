شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. التعليم تعلن مواعيد جدول دروس الأسبوع التاسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم ‏جدول دروس الأسبوع التاسع للصف «الأول والثاني والثالث الابتدائي» عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت أيضا ‏جدول دروس الأسبوع التاسع للصف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، في البث المباشر، والتي تعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا