" التعليم " تلغي استقبال المراجعين وتوجه باستخدام منصة "تواصل" الإلكترونية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت. منع دخول مباني الوزارة لغير الموظفين إلاّ باستدعاء مسبق من خدمة تواصل واستقبال طلبات المراجعين عبر منصة الوزارة. أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت. منع دخول مباني الوزارة لغير الموظفين إلاّ باستدعاء مسبق من خدمة تواصل واستقبال طلبات المراجعين عبر منصة الوزارة. وقالت التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " نلغي استقبال المراجعين وتوجه باستخدام منصة "تواصل" الإلكترونية. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس " كورونا " حفاظًا على سلامة الجميع.

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