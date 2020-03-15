شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يفاجىء متابعيه بقرار جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم السبت، عن ابتعاده عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لفترة.

وقال آل الشيخ منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : قررت الابتعاد عن تويتر لفترة … حفظكم الله جميعاً … سأفتقدكم”.