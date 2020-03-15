شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يفاجىء متابعيه بقرار جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم السبت، عن ابتعاده عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لفترة.
وقال آل الشيخ منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : قررت الابتعاد عن تويتر لفترة … حفظكم الله جميعاً … سأفتقدكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يفاجىء متابعيه بقرار جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.