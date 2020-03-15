شكرا لمتابعة خبر عن مرصد حوطة يوضح ظروف استطلاع هلال شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير ، أنه سيقوم برصد هلال شهر شعبان 1441هـ حسب تقويم أم القرى. أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير ، أنه سيقوم برصد هلال شهر شعبان 1441هـ حسب تقويم أم القرى. وأوضح المرصد أن رصد الهلال سيكون بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م حسب تقويم أم القرى. وتفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6:10 عند درجة 272، وسيغرب الهلال الساعة 6:16 عند درجة 267 على ارتفاع 1,56 واستطالة 5,60، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 6 دقائق بعد غروب الشمس.

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