إغلاق جميع أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في تبوك

بدأت أمانة منطقة تبوك بتنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية التجارية بالمنطقة، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة والأمانات والبلديات كافة، للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.
من جهة أخرى، تواصل أمانة تبوك أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.
وكثفت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات، في الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.
ودعت أمانة تبوك المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه، متمنية السلامةَ والصحةَ للجميع.
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