احترازًا من «كورونا».. «التعليم» تقصر استقبال طلبات المراجعين حاليًّا على منصة الوزارة

أعلنت وزارة التعليم عن قصر استقبال طلبات المراجعين حاليًّا على منصة الوزارة «تواصل الإلكترونية».
وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: «عزيزي المستفيد (المراجع).. من منطلق مسؤوليتنا لخدمتك وحرصًا على سلامتك، وعملًا بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًّا على منصة وزارة التعليم (تواصل الإلكترونية)».
وأَضافت: «نعتذر عن عدم السماح بدخول مباني الوزارة لغير الموظفين، إلا باستدعاء مسبق من خدمة (تواصل)».
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