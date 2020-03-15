إمارة الجوف تعلن دخول المواطنين العالقين بمنفذ العمري الأردني

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الجهات المعنية، بالتنسيق العاجل لتسهيل إجراءات دخول السعوديين العالقين بمنفذ العمري الأردني، وذلك بعد إغلاق المنفذ من قبل السلطات الأردنية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وذكرت إمارة منطقة الجوف أنه بتوجيه من الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة ‫الجوف، وبالتنسيق مع السفير السعودي لدى ‫الأردن نايف بن بندر السديري، تم تسهيل دخول المواطنين عبر منفذ جمرك الحديثة الحدودي بالتعاون مع الأشقاء في جمرك العمري الأردني .