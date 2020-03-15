بالصور.. مصرع سائق دراجه نارية ومرافقه في تصادم مع «هايلوكس» بالباحة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث مروري مروع؛ نتيجة تصادم دراجة نارية بمركبة من نوع هايلوكس، مساء أمس السبت، في قلوة بمنطقة الباحة.

وعلمت «عاجل» من مصادرها أن قائد الدراجة النارية ومرافقه لقي مصرعهما، فيما أصيب قائد المركبة الهايلوكس بجروح بسيطة.

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