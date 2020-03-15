لمواطن سعودي.. «الصحة» تُعلن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) في المملكة، وهي لمواطن سعودي.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، وأنه يتمتع حاليًّا بصحة جيدة، وخرج من مستشفى القطيف المركزي.
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