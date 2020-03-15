استمرار الرياح المثيرة للأتربة اليوم في 5 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرّض عدد من المناطق لرياح مثيرة للأتربة؛ تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة عبر تويتر توقعت خلالها، أن تشهد منطقة الباحة «الباحة (المدينة)- الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد – قلوة»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة 6:45 صباحًا بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة السابعة مساء.

ووفقًا لـ«الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «محافظة الليث وعدد من المواقع»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة حتى الساعة الثامنة مساء.

فيما تتعرض منطقة عسير «أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - تنومة - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل» لنشاط في الرياح المثيرة للأتربة خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة 3:45 صباحًا، ويستمر تأثيرها حتى الساعة 11:55 مساء.

كما تشهد منطقة نجران «بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران – يدمة»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الواحدة مساء أمس السبت، برياح مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة 11:55 مساء اليوم الأحد.

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فيما تشهد منطقة جازان «أبو عريش - أحد المسارحة - الدائر - الدرب - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - بيش - جازان - صامطة - صبيا - ضمد - فرسان - فيفا – هروب»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة 3:25 صباحًا، وذلك حتى الساعة 11:55 مساء.

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