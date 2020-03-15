السعودية اليوم / مدير جوازات منطقة نجران يتفقد سير العمل بإدارة جوازات شرورة



نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

تفقد مدير جوازات منطقة نجران العميد سعد بن سعيد القحطاني أمس، إدارة جوازات محافظة شرورة وجوازات مطار المحافظة وجوازات منفذ الوديعة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة ما تقدمه الجوازات من خدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وشملت الجولة منفذ الوديعة اطلع خلالها على سير عمل إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي، وأخذ الخصائص الحيوية، ومعمل فحص الوثائق بصالات القدوم والمغادرة، كما شملت الجولة إدارة جوازات محافظة شرورة وما تقدمه من خدمات للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، فيما وقف على سير العمل بجوازات مطار محافظة شرورة، مطلعاً على الخدمات التي يقدمها قطاع الجوازات للمسافرين من خلال صالات القدوم والمغادرة بالمطار.

وفي نهاية الجولة حث العميد القحطاني جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أرقى الخدمات المقدمة من القطاع للمستفيدين.

// انتهى //

10:56ت م

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