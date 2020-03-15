السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تشدد الرقابة الصحية على المطاعم ومغاسل الملابس



حائل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس إدارة صحة البيئة بالبلديات التابعة والمرتبطة بأن يتم استبدال الأواني المستخدمة بالمطاعم والكافيهات ومحلات العصائر بأواني بلاستيكية أو ورق مقوى ذو الاستخدام لمرة واحدة فقط.

وأوضحت الامانة أن هذه الاجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، وكذلك رفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه خطر فيروس كورونا.

وأشارت الأمانة ان التوجيه شمل تكثيف الرقابة على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس، إضافة إلى تكثيف الجولات على المسالخ وأسواق النفع العام مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يعني بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على رقم "منصة بلدي 940".

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10:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.