السعودية اليوم / شفاء حالتين من المصابين بكورونا المستجد في الكويت



الكويت 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح في تصرح له اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالتين من الفيروس، مضيفًا أنه سيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما.

وأشار إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع منها إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

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10:26ت م

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