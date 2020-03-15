السعودية اليوم / خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا فى أفغانستان



كابل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الأفغانية اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي 16 حالةً.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بأفغانستان وحيد الله ميار أن السلطات قامت بإغلاق المؤسسات التعليمية كافة على خلفية تفشي الفيروس.

من جهة أخرى، ذكر مستشار الرئيس الأفغاني وحيد عمر أن القرارات الرئاسية تتضمن مطالبة المواطنين بتجنب المناسبات والتجمعات التي تضم عددًا كبيرًا من الحاضرين لمنع تفشي الفيروس.

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