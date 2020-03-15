شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الدراسة.. جامعة جازان تتحول للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، تحول الجامعة للتعليم والتعلّم الإلكتروني، بعد إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة النظامية في الجامعات السعودية، مضيفاً أن الجامعة تمتلك تقنيات حديثة وأنظمة متقدمة، إلى جانب خبرة وتجربة متميزة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأعرب الدكتور القحطاني عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة - حفظها الله -، على دعمها للجامعة ومنسوبيها، وهو ما مكنها من الاستجابة السريعة لقرار تعليق الدراسة بتسخير مواردها البشرية المؤهلة، وإمكاناتها التقنية المتطورة، ورفع جاهزية الدعم الفني للأنظمة المستخدمة؛ لتنفيذ سياسات وتوجيهات القيادة الرشيدة، مثمناً متابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المباشرة للإجراءات التي طبقتها الجامعة للوقاية من كورونا، والتحول الإلكتروني في التعليم عن بعد، بما يعكس جودة الممارسات التعليمية في الجامعات السعودية والتي تضاهي مثيلاتها في العالم.