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عوالق ترابية ورياح نشطة تعيق الرؤية في الباحة

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2020-03-15

عوالق ترابية ورياح نشطة تعيق الرؤية في الباحة

تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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