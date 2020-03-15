محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت أنه سيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة. وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا

تنويه من السفارة السعودية بجورجيا: آخر رحلة من تبليسي للرياض اليوم فهد كاملي الخليج 365 2020-03-15 نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة. وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+). Advertisements 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:11 AM أكّدت أنه سيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر أكّدت أنه سيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة. وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).

، تنويه من السفارة السعودية بجورجيا: آخر رحلة من تبليسي للرياض اليوم ،

المصدر : الخليج 365

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