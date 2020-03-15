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ينفذ مطار عرعر، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذين يُقَدر عددهم بـ1000 مسافر يوميًّا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.
كما تقوم إدارة مطار عرعر -بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية- بتخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والإجابة على الاستفسارات الطبية.فيروس كورونا الجديد مطار عرعر
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:42 AM
تخصيص فريق طبي للمسافرين بتعاون "الصحة".. قفافيز وإجابة عن الاستفسارات
ينفذ مطار عرعر، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذين يُقَدر عددهم بـ1000 مسافر يوميًّا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.
كما تقوم إدارة مطار عرعر -بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية- بتخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والإجابة على الاستفسارات الطبية.
، تعقيم وكمامات ونصائح.. إجراءات احترازية في مطار عرعر لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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