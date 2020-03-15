السعودية اليوم / اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في أوزبكستان



طشقند 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد عودته من فرنسا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه أول إصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.

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09:28ت م

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