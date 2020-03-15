السعودية اليوم / مطار عرعر... إجراءات وقاية وإحترازية بـصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا



عرعر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

ينفذ مطار عرعر العديد من الاجراءات الوقاية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات السفر المغادرين والقادمين الذي يقدر عددهم 1000 مسافر يومياً، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في تخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية والاجابة على الاستفسارات الطبية.

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08:54ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.