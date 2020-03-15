شكرا لقرائتكم خبر عن مطار عرعر .. إجراءات وقاية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
كما تقوم إدارة مطار عرعر بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في تخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية والاجابة على الاستفسارات الطبية.
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