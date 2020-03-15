اخبار السعوديه

جامعة الباحة تنفذ جلسات افتراضية لـ 20 ألف طالب وطالبة

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تنفذ جلسات افتراضية لـ 20 ألف طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-15

جامعة الباحة تنفذ جلسات افتراضية لـ 20 ألف طالب وطالبة

لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة

متابعات الخليج 365 - الباحة

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في جامعة الباحة أنه تم تفعيل برنامج التعليم عن بُعد بجميع مساراته لخدمة ما يقارب 20 ألف طالب وطالبة، لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة، إثر تعليق الدراسة المؤقت للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين، أنه تم إعداد وتنفيذ خطة تكاملية ضمن إطار الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية.

Advertisements

وأوضح الحسين أن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج “رافد” لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس.

وتابع مدير جامعة الباحة، أنه تم تكليف فريق فني لاستقبال الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

من جهتها، خصصت إدارة تعليم الباحة‏ أرقام تواصل مباشر لتقديم الدعم التعليمي والصحي والنفسي والتقني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

تابعنا على 7ddaf1cb2a.jpg تواصل معنا على046c20e599.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة تنفذ جلسات افتراضية لـ 20 ألف طالب وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا