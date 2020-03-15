جامعة الباحة تنفذ جلسات افتراضية لـ 20 ألف طالب وطالبة

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الباحة

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في جامعة الباحة أنه تم تفعيل برنامج التعليم عن بُعد بجميع مساراته لخدمة ما يقارب 20 ألف طالب وطالبة، لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة، إثر تعليق الدراسة المؤقت للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين، أنه تم إعداد وتنفيذ خطة تكاملية ضمن إطار الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية.

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وأوضح الحسين أن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج “رافد” لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس.

وتابع مدير جامعة الباحة، أنه تم تكليف فريق فني لاستقبال الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

من جهتها، خصصت إدارة تعليم الباحة‏ أرقام تواصل مباشر لتقديم الدعم التعليمي والصحي والنفسي والتقني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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