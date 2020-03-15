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2020-03-15 تنبيه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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