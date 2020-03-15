إعلان نتيجة فحص ترامب لـ فيروس كورونا

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي، مساء السبت، صورة من نتائج فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لدونالد ترامب بعد حالة من الجدل.

وأظهرت نتائج الفحص أن عينة ترامب جاءت “سلبية”، ما يعني أنه غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال الطبيب شون كونلي: “تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ”.

وأضاف “بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو بفلوريدا مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض”.

وسبق ذلك، إعلان ترامب خلال مؤتمر صحفي خضوعَه لفحوصات طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ترامب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

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وكان الرئيس ترامب قال، الجمعة، إنه لا يشعر “بأي أعراض” تدل على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشوهد ترامب، الجمعة، يصافح عدداً من الأشخاص لدى اجتماع فريق مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلافا للتوصيات الطبية التي تدعو لتجنّب المصافحة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس السبت، أنه سيفحص من الآن وصاعداً حرارة “جميع من هم على تواصل وثيق” مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كاجراء “احتياطي” في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان: “كإجراء احتياطي، سيتم من الآن وصاعداً فحص حرارة كل الأشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه”.

كما قال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي إنه سيوسع حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وأيرلندا، وإنه يدرس مزيداً من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات في إطار خطة مواجهة الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 55 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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