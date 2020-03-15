76 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا الجنوبية

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصاً منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات يوم أمس السبت.

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الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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