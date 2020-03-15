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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تضمنت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوّق والأسواق العامة باستثناء منافذ بيع المواد التموينية والغذائية.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم؛ في مؤتمر صحفي عُقد في قصر السيف بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي؛ إن مجلس الوزراء قرّر أيضاً إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال.
وأضاف المزرم؛ أن القرارات نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية- اعتباراً من اليوم الأحد- وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقهى؛ موضحاً أنه "في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر".الكويت فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 08:34 AM
شمل صالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال والصالونات الرجالية والنسائيةالحكومة الكويتية تقرّر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوّق لمواجهة "كورونا"
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تضمنت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوّق والأسواق العامة باستثناء منافذ بيع المواد التموينية والغذائية.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم؛ في مؤتمر صحفي عُقد في قصر السيف بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي؛ إن مجلس الوزراء قرّر أيضاً إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال.
وأضاف المزرم؛ أن القرارات نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية- اعتباراً من اليوم الأحد- وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقهى؛ موضحاً أنه "في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر".
، الحكومة الكويتية تقرّر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوّق لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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