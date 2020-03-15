، الصين تسجّل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بارتفاع 11 حالة في اليوم السابق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيس للصين حتى الآن، إلى 80844 شخصاً.

وسجّلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين، إلى 3199 شخصاً حتى الآن.فيروس كورونا الجديد الصين