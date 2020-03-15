السعودية اليوم / الحكومة الاسترالية تعلن عن إجراءات اكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا



كانبيرا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

اعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاحد عن إجراءات اكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتتضمن هذه الاجراءات حظر دخول جميع السفن السياحية القادمة من موانىء اجنبية وفرض عزل ذاتي على أي شخص يصل إلى أستراليا لمدة 14 يومًا. واعلنت وزارة الصحة الفيدرالية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا إلى 249 حالة من بينها ثلاثة حالات وفاة.

واظهرت الارقام ان ولاية نيو ساوث ويلز هي الاكثر تسجيلا للاصابات ب 111 اصابة مؤكدة.

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