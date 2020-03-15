السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان إلى 1484



طوكيو 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية‭ أرتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 1484 اليوم الأحد مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق .

وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل697 شخصا من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس و 14 شخصا عادوا من الصين.

وتوفي شخص واحد بالفيروس اليوم الأحد ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصا.

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07:35ت م

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