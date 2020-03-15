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محمد بن مسعود - الدمام - قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.
وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.فيروس كورونا الجديد نادي الفروسية سباق نادي الفروسية السنوي
مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-15
قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.
وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:44 AM
قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.
وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.
، مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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