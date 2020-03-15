“التجارة”: وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها في جميع مناطق المملكة

︎ : . وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على 3,723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية. وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كافٍ واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع. واستهدفت الجولات مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وإيجاد منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.





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