الصحة تعلن تعافي ثاني حالة كورونا في السعودية

︎ : . أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة، حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس.

وقالت الصحة إن المواطن يتمتع حاليًّا بصحة جيدة ولله الحمد، وخرج من مستشفى القطيف المركزي.





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