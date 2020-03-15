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أعلن المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون دخول فرنسا في المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يتوافق مع انتشار نشط للفيروس في جميع أنحاء الإقليم.
وذكر سالومون خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا تواجه وباءً سريعًا ينتشر على الأراضي الفرنسية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من الوباء.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير ضروري لمواجهة تفشي الفيروس.فيروس كورونا الجديد فرنسا
فرنسا تعلن الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهتها لـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-15
أعلن المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون دخول فرنسا في المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يتوافق مع انتشار نشط للفيروس في جميع أنحاء الإقليم.
وذكر سالومون خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا تواجه وباءً سريعًا ينتشر على الأراضي الفرنسية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من الوباء.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير ضروري لمواجهة تفشي الفيروس.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:24 AM
"فيليب": إقفال المطاعم والمقاهي ودور السينما لمنع تفشي الفيروس
أعلن المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون دخول فرنسا في المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يتوافق مع انتشار نشط للفيروس في جميع أنحاء الإقليم.
وذكر سالومون خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا تواجه وباءً سريعًا ينتشر على الأراضي الفرنسية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من الوباء.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير ضروري لمواجهة تفشي الفيروس.
، فرنسا تعلن الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهتها لـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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