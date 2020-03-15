، المغرب تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى عدة دول حتى إشعار آخر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات تُسجل حالة جديدة بكورونا من القادمين من الخارج

قررت السلطات المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى عددٍ من الدول، حتى إشعار آخر, في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد الجديد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين يشمل كل من النمسا والدنمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا.

أضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضًا بمصر ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس.

كما يشمل هذا الإجراء حسب البيان السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقًا عبر الطرق الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي لأحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن جميع نتائج المخالطين سليمة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.فيروس كورونا الجديد الإمارات المغرب